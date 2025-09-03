左から：スッキーリ！ トイレ用 秋めく森でフィグティーを、スッキーリ！ お部屋用 秋めく森でフィグティーを、スッキーリエア！ トイレ用アース製薬は、9月1日に、消臭芳香剤「スッキーリ！ 秋めく森でフィグティーを」を数量限定で発売した。近年、若年層を中心に「フィグ（いちじく）」を使用したスイーツが人気を集めており、香りの市場でも「フィグ」をテーマとした香水が有名ブランドから多数発売されるなど、「フィグ」に注