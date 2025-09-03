(C)Getty Imagesまたしても痛い敗戦だ。現地時間9月2日、ドジャースの大谷翔平は、敵地PNCパークでのパイレーツ戦に「1番・DH」として先発出場し、1-4の3点ビハインドで迎えた3回に7戦ぶりとなる46号ソロを放つなど、5打数3安打2打点、1得点と躍動。しかし、どこか精彩を欠くチームは、乱打戦の末に7-9で競り負けた。【動画】驚愕の打球速度で右翼席へ！大谷翔平が衝撃の46号アーチ初回に先発クレイトン・カーショーが4失点