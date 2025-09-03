「180g 整えるおかゆ」亀田製菓は、「180g 整えるおかゆ」（以下、「整えるおかゆ」）を9月1日から全国のスーパーマーケット、ドラッグストアで発売する。亀田製菓はライスイノベーションカンパニーとして、お米の恵みを美味しさ・健康・感動という価値に磨き上げ、健やかなライフスタイルに貢献することを存在意義としている。亀田製菓のお米総合研究所では、長年おかゆ商品の研究開発に取り組んでいる。今回、お米の加工技術を生