イタリア1部ASローマとキットサプライヤーのadidasは8月28日、2025-26シーズンのアウェイユニフォームを発表した。実はクラブ史上初となるこのオレンジ・アウェイは、今季のセリエA第2節でピッチ・デビューを果たしている。AS Roma 2025-26 adidas Awayローマ 2025-26 adidas アウェイ ユニフォーム今季のアウェイユニフォームは、初めてオレンジを基調としたデザインが登場した。ローマのアウェイといえばホワイトが定番で、オレ