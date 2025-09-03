今年に創業180周年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、9月5日から、リンツ史上最高級のご褒美ショコラドリンク「ドバイスタイルチョコレートドリンク」をショコラ ブティック＆カフェ全国30店舗、6000杯限定で発売する。「ドバイスタイルチョコレートドリンク」は、リンツのドバイスタイルのチョコレートを贅沢にトッ