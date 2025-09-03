夏休みの終わりに、小中学生がプロのスタッフと舞台に挑戦しました。 7日間の日程で、作品作りに臨んだ子どもたちの奮闘を取材しました。 先月30日、長崎市の「ベネックス長崎ブリックホール」で開かれた『こども演劇体験教室』。 台本作りや小道具の作成にも関わった子どもたちが、作品を舞台で披露しました。 （講師） 「あのタイミングで歩いて正解。照明待っていたら、音に間に合わなくなる。