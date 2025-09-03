自民党臨時総裁選が行われるかどうかが８日に決まるのを前に、昨年９月の総裁選に出馬した「ポスト石破」候補が足場固めに向け動き出している。高市早苗・前経済安全保障相は２日夜、東京都内で自身を支持する若手議員ら約１０人と会食した。今後の対応について意見を交わした。高市氏は同日、臨時総裁選について「リーダーの責任の取り方に考え方がある。意思表示させていただく」と記者団に述べ、実施を求める意向を示唆した