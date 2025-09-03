アメリカの関税政策をめぐり、赤沢経済再生担当大臣が4日からワシントンを訪問することになりました。【映像】赤沢大臣が10回目の訪米へ政府の発表によりますと、赤沢大臣は4日〜6日まで3日間の日程でアメリカのワシントンを訪問します。トランプ関税をめぐっては10回目の訪米となります。滞在中は、アメリカ側が求めている80兆円規模の投資に関する共同文書の作成と合わせて、相互関税の修正や自動車関税を引き下げる大統領