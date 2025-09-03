Stripeは9月3日、ユニファイドコマースソリューション「Stripe Terminal」と、越境ビジネスやスタートアップを支援する機能やプログラムの提供を開始した。現在、同社ユーザーによる総決済額は、1.4兆ドル(約210兆円)を達成したほか、決済特化型AI基盤モデルの開発やステーブルコインプラットフォーム「Bridge」、暗号通貨ウォレットビルダーの「Privy」への投資など、プログラマブルな金融プラットフォームの構築を促進している。