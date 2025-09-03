タレントの辻希美さんが2025年9月1日にブログを更新し、第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが生まれてから「初の2人時間」を過ごしたことを報告した。子どもたちの夏休みが終わり、「新学期」迎える辻さんは07年に俳優の杉浦太陽さんと結婚した。同11月に長女・希空さん、10年12月に長男・青空くん、13年3月に次男・昊空くん、18年12月に三男・幸空くん、そして25年8月8日に夢空ちゃんが誕生している。今回、辻さんは「新学期」と題