9月9日の「救急の日」を前に、10月から始まる「マイナ救急」をPRしました。博多駅前広場で行われた救急啓発イベントに登場したのは、10月に博多座での舞台に出演する俳優の柄本明さんと、渡辺えりさんです。 ■俳優・柄本明さん「迷ったら、慌てず相談。#7119。」■俳優・渡辺えりさん「正確・迅速、マイナ救急。」 福岡市消防局によりますと、昨年度の救急車の出動件数は、過去最多の10万件を超えています。救急車がひっ迫