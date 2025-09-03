◆パ・リーグロッテ―日本ハム（３日・ＺＯＺＯ）ロッテの新外国人・アセベド外野手がプロ初安打を放った。右背部の痛みのため出場選手登録を抹消された藤原恭大に代わって、この日から１軍に昇格。８番・ＤＨで先発すると２回１死で迎えた第１打席、カウント２―０から柴田の投じた１４９キロの速球を左前へ弾き返した。「とてもいいヒットでした。ファームではいつも１軍の打席だとイメージしながら試合でも練習でもやって