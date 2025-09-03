◆パ・リーグロッテ―日本ハム（３日・ＺＯＺＯマリン）プロ２度目の先発となった日本ハムの二刀流ドラ１・柴田獅子投手が３回５安打１失点で降板した。最速は１５０キロをマークし、ロッテ・山本大からスライダーで空振り三振も奪った。初回は１番・高部に初球を右翼線へ二塁打を浴びると２番・西川にはカウント３―１から１４６キロの直球を右前適時打。わずか６球で先制された。その後は立ち直り３回を５１球、無四球で１