市街地を軽快に走り回れる1.2Lターボスクエアなクロスオーバーへ一新した、4代目シトロエンC3。バッテリーEVのe-C3の兄弟といえ、エンジンは1.2L 3気筒ターボか、駆動用モーターが追加される1.2Lハイブリッドを選択できる。【画像】SUV感増した4代目シトロエンC3サイズの近いコンパクトカーたち電動版のe-C3も全171枚非ハイブリッドの1.2Lエンジンは100psを発揮し、発進はターボブーストで軽快。高回転域では若干息苦しさ