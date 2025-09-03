アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して、ufotableの公式Xで胡蝶しのぶのイラストが公開された。微笑みながら刀を握る胡蝶の姿を見ることができる。【画像】切ない…微笑む胡蝶しのぶ公開された『鬼滅の刃』イラスト蝶が舞う中、優しい目でこちらを見つめる胡蝶のイラストで、ネット上では「しのぶさん見ると切ない」「お綺麗で美しいしのぶさあああん…」「しのぶさん麗しい