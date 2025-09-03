お笑いコンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長（31）が2日配信のABEMA「愛のハイエナ4」にゲスト出演。自身の写真集について語る場面があった。スタジオトークでニューヨーク・屋敷裕政が「アンゴラ村長は、最近写真集を出して話題になって…」と切り出した。アンゴラ村長は「今年出した2冊目は紙のものです」と紹介すると、ニューヨーク・嶋佐和也は「2冊も出したんだ！？すごいね！」と驚きの表情を見せた。初めての写真