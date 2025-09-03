「楽天−西武」（３日、楽天モバイルパーク）楽天先発の早川隆久投手が３回途中６失点でＫＯされた。初回に２死から連打で一、三塁のピンチを背負うと、５番渡部聖に先制適時打を浴びた。さらに６番山村に特大３ランを浴びて、４失点を喫した。三回には平沼、外崎に連続二塁打を浴びて、失点。さらに山村にセンターへの適時打を浴びて、降板となった。