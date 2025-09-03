オンライン取材でポーズをとる陸上男子の飯塚翔太（右上）、ディーン元気（左上）、佐藤風雅＝3日34年ぶりに東京で開催される陸上の世界選手権代表に決まったミズノ所属の3選手が3日、オンラインで取材対応し、5大会連続6度目の出場となる34歳の飯塚翔太は「自分が生まれた年に（前回の）東京世界陸上が開催されて、どうしても走りたい気持ちがあった。チャンスをもらえてうれしい。準決勝でベストな走りをしたい」と、晴れ舞台