きょうも厳しい残暑となりましたが、午後からは関東で「ゲリラ雷雨」が発生し、「記録的短時間大雨情報」が相次いで発表されました。関東地方の1都5県ではきょうの午後9時ごろまで線状降水帯が発生するおそれがあり、注意が必要です。カメラマン「雷とともに大粒の雨が降り始めました」午後4時半ごろに栃木県上三川町で発生したゲリラ雷雨の映像です。叩きつけるような雨のなか、車が水しぶきを上げて走っていきます。近くの用水路