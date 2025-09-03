花の卸売会社からコンテナを盗んだ疑いで、56歳の男が逮捕されました。塩谷勝容疑者（56）は8月、東京・大田区の大田市場にある花の卸売会社から、アルミニウム合金製のフラワーコンテナを盗んでいるところを警戒中の警察官に発見され、現行犯逮捕されました。塩谷容疑者は警視庁の調べに対し、「春から250台ぐらいは盗んだ。借金返済や生活費のためだった」などと容疑を認めていて、コンテナは金属の買取業者に売りさばき、数百万