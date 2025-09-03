イスラエル発のスキンケアブランド「クリスティーナ」が、2025年9月17日～23日まで伊勢丹新宿店にてPOP UP SHOPを開催。プロフェッショナルシリーズやラインリペアシリーズをカウンセリングの上で体験できるほか、新シリーズ「NUANCE」も初展開。人気アイテムの限定セットは9,410円～19,360円（税込）で、秋の肌をやさしく包む贅沢なスキンケアをいち早く試せる7日間です。 伊勢丹限定セット