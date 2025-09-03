俳優・浅野忠信（５１）の妻で、女優でモデルの中田クルミ（３３）が２日、ＳＮＳを更新。８月２３日の結婚記念日を仲良く過ごしたことを明かした。「８月まとめ」として、思い出写真をアップ。「結婚記念日は犬に至れり尽くせりなホテルでボイプラ見て過ごしました。（２人でハマってる）」と結婚記念日に訪れたホテルで、浅野が愛犬にエサをあげる動画や、ベッドの上に愛犬がちょこんと乗っている写真をアップ。ご飯を前に尻