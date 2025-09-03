佐藤健（36）が韓国でのファンミーティングを予告した。韓国のエンターテインメント会社タキエルは2日、公式SNSで佐藤の映像メッセージをサプライズ公開した。映像で佐藤はまず「アンニョンハセヨ（こんにちは）」と韓国語であいさつした後「韓国には何度も訪れさせていただいているんですけど、今回、KBSアリーナにて僕自身初めてのファンミーティングを開催させていただきます」と告知した。また「それまでの間はぜひ、Netflix（