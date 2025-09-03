小売価格が1日、初めて1グラムあたり1万8000円を突破し、3日午前9時半の発表では1万8691円と最高値の更新を続けている。イット！は東京・新宿にある“買い取り専門店”を取材した。3日連続で最高値を更新金の販売価格が初めて1万8000円を突破し、3日連続で最高値を更新した。イット！が取材したのは、東京・新宿にある買い取り専門店「おたからや新宿本店」。光り輝く6点の指輪を持ち込んだ女性は、母親の遺品整理のため、買い取り