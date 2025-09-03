あのちゃん」こと歌手でタレント、あのが、26日深夜放送されたTBS系「秘密のストレス共有バラエティめ組の園」に出演。共演した子役に言われた驚きのひとことを明かした。番組では「女性500人に聞いた令和のストレス」をテーマに、出演者は再現VTRをモニタリングした。橋本マナミ演じるママが素直すぎる子どもから「ママが一番老けてる」など、イラッとするひとことを言われるシーンを演じた。あのは「ドラマやったときに子役