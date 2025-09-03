深津絵里（52）が3日、東京・TOHOシネマズ新宿で行われた、オダギリジョー（49）が自ら脚本・演出・編集を務めたNHKドラマを映画化した監督作「THEオリバーな犬、（Gosh！！）このヤロウMOVIE」（26日公開）舞台あいさつ付き特別上映に登壇した。深津は、オダギリと共演した21年のNHK連続テレビ小説「カムカム・エブリバディ」の際に映画の話を聞き、その後、送ってきた脚本が一読しただけで「全く分からなかった」ことで出演