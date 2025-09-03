伝説のレースクイーンで俳優の川瀬もえさんのSPA!デジタル写真集「 川瀬もえ女将の秘め事」がリリース。誌面カットが公開されました。若女将をテーマにした撮影では、温泉旅館でしっとりと乱れていく姿を表現しました。【写真】若女将の秘め事を演じた川瀬もえさん川瀬さんは2021年に開催された日本レースクイーン大賞で、新人部門・大賞部門それぞれのグランプリを獲得。大会史上初のW受賞という快挙を成し遂げ、以降はSNSや雑