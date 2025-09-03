市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。あす4日からの天気のポイントです。 小野：あす4日は晴れますが、マークには出ない、所により雷雨という不安定な予報です。あさって5日は、台風からの暖かく湿った空気の影響で雨が降る見込みです。4日の予想天気図です。 小野：石川県内は、北側の高気圧に覆われますが、南にある台風、そして太平洋高気圧、