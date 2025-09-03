前橋地方気象台は、群馬県内では３日夜のはじめごろにかけて線状降水帯が発生する恐れがあるとして警戒を呼びかけています。 前橋地方気象台は、３日夜のはじめごろにかけて県内で線状降水帯が発生し災害の危険度が急激に高まる恐れがあると発表しました。夜遅くにかけて大雨による土砂災害や低い土地の浸水河川の増水に注意・警戒するほか、竜巻などの激しい突風、ひょうに注意するよう呼びかけています。 １時間に予想される雨