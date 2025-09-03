襖を開けて艶やかに?伝説のレースクイーン?と呼ばれるグラビアモデルの川瀬もえ(31)が艶やかな和服ショットを公開し、絶賛されている。「おこしやす #spa アザーショットだよ」とインスタグラムにつづり、「週刊SPA!」(扶桑社)グラビア企画のアザーカットを披露。女将さん風の艶やかな和服で襖を開けて穏やかに微笑んでいる。この投稿にフォロワーからは「和服姿似合うし笑顔が爽やか」「お美しすぎる」「美人若女将だね〜」