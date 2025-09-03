バドミントンの世界選手権で日本勢初となる3度目の優勝を果たした山口茜選手が、所属先の再春館製薬所で感謝と喜びを伝えました。 社員約200人を前に世界選手権の優勝を報告した山口茜選手。■山口茜選手「久しぶりに優勝という結果を報告することができてすごく嬉しく思います」指導してきた監督も、3度目の優勝を高く評価しました。■再春館製薬所バドミントン部・池田雄一監督「この長年トップに居続けても変わらない。自分