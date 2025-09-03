医療の仕事について関心を持ってもらおうと中学生を対象にした職場体験が群馬県前橋市の病院で行われました。 前橋城南病院で行われた職場体験は、前橋市が中学生のキャリア教育の一環として行っているものです。これまでは見学などが中心でしたが中学生たちに医療の仕事に興味を持ってもらい将来、人手不足の解消につなげようとシミュレーション学習など生徒が楽しんで学べるような内容に変更しました。 参加した中学２年