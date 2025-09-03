群馬県安中市の岩井市長は８月、台湾を訪問し台南市と友好交流協定の締結に向けた覚書を交わしました。 安中市の岩井市長は、８月２９日、台湾の台南市を訪れ黄偉哲市長と友好交流協定の締結に向けた覚書を交わしました。覚書では、観光やスポーツ、教育旅行、民間交流などを促進していくことが盛り込まれています。 今回の訪問は、安中市と台南市の民間団体であるライオンズクラブが約５０年にわたり交流していたことから