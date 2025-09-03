私たちの生活に欠かせない「そ水」の重要性を広く知ってもらおうと群馬県前橋市でフォーラムが開かれました。 このフォーラムは、農業用水だけではなく、生活用水としても利用されるそ水を広く知ってもらおうと情報交換や発信を行う場として開かれたものです。 そ水は、かんがいや舟を使って物を運ぶために土地を切り開いて造られた人工の水路のことです。 １４回目となることしは県内外から約５００人が参加し、前