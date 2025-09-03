北海道美深町の国道で、ダンプカーと乗用車が正面衝突する事故がありました。この事故で、乗用車を運転していた７０代の男性が意識のない状態で病院に搬送されました。事故があったのは美深町恩根内の国道４０号です。９月３日午後２時半ごろ、南へ走行していたダンプカーと対向車線を北へ走行していた乗用車が正面衝突しました。 この事故で、乗用車を運転していた７０代の男性が意識のない状態で病院へ搬送されま