音楽イベント「a-nation2025」での様子歌手の浜崎あゆみ(福岡県出身)が音楽イベント「a-nation2025」(8月30日、31日開催)での様子を公開。エイベックス会長の松浦勝人さんとの2ショットを投稿し話題になっている。「本番終わり、夏をやり切った戦友達とビッシャビシャな姿で集合写真」と書き出し、イベントでの記念写真を投稿。「そして！マサ @max_matsuura の隣でTRFさんのステージを最初から最後まで爆踊り&歌いなが