今月２日の夜、群馬県邑楽町の町道で乗用車が農業用のトラクターに追突する事故があり、トラクターを運転していた男性（４９）が死亡しました。 警察によりますと、男性は２日午後７時半ごろ、邑楽町狸塚の町道で農業用のトラクターを運転していたところ乗用車に追突され、太田市内の病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。 乗用車を運転していた女性（２０）にけがはありませんでした。 現