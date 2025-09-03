今も未解決のままとなっている金沢市久安での殺人事件。着任した石川県警の本部長が、解決へ向けた抱負を語りました。 8月に着任した石川県警の田中靖之本部長が訪れた、金沢市久安のアパート。2008年、アパートの一室で男性が何者かに殺害され、発生から17年が経過した今も、解決には至っていません。田中本部長は、現場で事件の概要や当時の状況などについて説明を受けました。 また、この日は同じく未解決と