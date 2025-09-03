自民党総裁選挙の前倒しの是非をめぐり、自民党道連は役員が集まる会合を開き、臨時の総裁選を求めることを全会一致で決めました。自民党道連の役員会は９月３日午後４時から札幌市内で開かれました。臨時の総裁選を行うには党所属の国会議員２９５人と都道府県連の代表４７人を合わせた過半数の要求が必要で、出席者は総裁選の前倒しを求めることを全会一致で了承したということです。（自民党道連武部新会長）「解党的出直しを