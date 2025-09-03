3日、中国地方５県の知事会が開かれ、国へアメリカの関税措置への対策強化などを求める共同アピールを採択しました。 3日、ＪＲ広島駅ビルの商業施設ミナモアで行われた知事会では、館内を視察しウッドデッキで電車の乗り入れについて説明を受けたり、映画館では中四国地方初の３面スクリーンを体験したりしました。 会議で、知事らはアメリカの関税措置対策の強化などについて、意見を交換をし物価高対策や賃上げの