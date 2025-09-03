「コーヒーの可能性を広げたい」という思いから、三輪自転車でコーヒーを移動販売している男性がいます。JOURNEY SIP COFFEEを営む宮脇雄大さん(31)です。コーヒーを片手に語り合う唯一無二のコーヒー店。人とのつながりの中で見つけた新たな可能性とは？（詳しくは動画をご覧ください）