大阪管区気象台は、熱帯低気圧がきょう3日午後9時までに台風となり、近畿地方にはあさって5日（金）の日中（午前9時〜午後6時）に最接近する見込みだと発表しました。近畿地方では、暖かく湿った空気の影響で、台風接近前のあす4日（木）昼すぎから5日（金）にかけ、警報級の大雨となるおそれがあります。3日午後6時から4日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、▽近畿北部50ミリ▽近畿中部80ミリ▽近畿南部