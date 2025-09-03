3日の大分県内は厳しい暑さとなりました。 日田では2025年57日目の猛暑日を観測し、県内の猛暑日の年間最多記録に並びました。 日田市豆田町 ◆TOS児玉直輝記者「日田市の豆田町です。きょうは日差しが非常に強く肌が焼けるような暑さとなっていて立っているだけで汗が吹き出てくる」 9月になっても厳しい暑さが続く県内。日田市は最高気温が35.0℃で、2025年57日目の猛暑日となり、県内の猛暑日の年間最多記録