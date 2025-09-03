タレントの眞鍋かをり（45）が、3日放送のカンテレ『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に出演し、子どもの学校からあったという異例の「お知らせ」を明かした。【写真】眞鍋かをり、猛暑の8月コーデ「見て少しでも涼んでいただけたら」番組では、線状降水帯の豪雨や、台風、そして猛暑について取り上げ、大阪は史上最長43日連続で猛暑日となったことを伝えた。眞鍋は「最近、毎週のようにどこかで線状降水帯がある