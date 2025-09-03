11人組ガールズグループのME:Iが3日、都内で1ST ALBUM『WHO I AM』リリース記念SHOWCASEを開催した。【写真】ついに！活動再開を発表したTSUZUMI8月31日に行われた広島グリーンアリーナで初の全国アリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”』のファイナルで、昨年から活動休止していたTSUZUMIがサプライズで復帰した。この日も元気いっぱいの様子で「ただいま〜」と手を降るとYOU:ME（ファンネーム）が