お笑いコンビ「ジェラードン」がキングオブコント2025の準決勝を辞退すると、3日にキングオブコント公式Xが発表した。公式Xは「キングオブコント2025準決勝出場辞退及び繰り上げ合格のお知らせ」と題し、「昨日ジェラードンアタック西本から怪我のため準決勝出場を辞退する申し出がありました。つきましては、準々決勝次点のスクールゾーンが繰り上げ合格、準決勝に出場することと致します」と伝えた。「ジェラードン」