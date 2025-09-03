◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-ヤクルト(3日、京セラドーム)巨人は初回、打者9人の猛攻で一挙4点を奪いました。先頭の丸佳浩選手、続く若林楽人選手が2者連続で四球で出塁すると、前日猛打賞の3番・泉口友汰選手がライトへのタイムリー3ベースを放ち2点を先制します。尚もチャンスで、4試合ぶりに4番へ復帰した岡本和真選手が左中間へタイムリー2ベースで追加点を奪います。その後も打線は続き、1死満塁の場面で8番・吉川尚輝選手が