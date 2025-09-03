俳優の金田賢一（64）が3日までにインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、4月28日に死去していたことが2日にわかった俳優露口茂（つゆぐち・しげる）さんをしのんだ。金田は「また一人（星の絵文字）になりました・・山村さん・・デュークはそう呼んでいました」と露口さんを悼んだ。露口さんは刑事ドラマ「太陽にほえろ!」の山さんこと山村刑事役で人気を集め、金田は同作品でデュークこと島津公一役で出演していた