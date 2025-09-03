軽自動車が標識に衝突し、運転していた男性が死亡しました。事故があったのは、石川県白山市鶴来の国道157号で、2日午後6時半ごろ、松任方面へ向かっていた軽ワゴン車が、センターラインを越え標識の柱に衝突しました。この事故で白山市の54歳になる男性会社員が頭などを強く打ち、病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。一方、3日朝、羽咋市内でもバイクと乗用車が衝突する事故があり、バイクを運転していた