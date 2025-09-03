【USJ：ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ】 開催期間：9月5日～11月3日 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ」を9月5日より開催する。期間は11月3日まで。 今年のハミクマショーは、ハミクマ、ハミクマソウル、ハミクマパンクに加えて、鮮やかなピンク色のハミクマキャンデ